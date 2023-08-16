Вода в Приморье отступает, но режим ЧС все еще действует: на регион надвигается новый тайфун

Более 2,2 тысячи жилых домов за сутки освободилось от воды — они оказались подтопленными в результате ливней, вызванных тайфуном «Ханун» и полярным фронтом. К понедельнику в регионе пришлось эвакуировать 2,5 тысячи человек, сообщает 16 августа пресс-служба МЧС РФ по Приморскому краю.

В среду, 16 августа, затопленными остаются 706 домов, 916 приусадебных участков, 20 автодорог, отрезан 21 населенный пункт в 13 муниципальных образованиях. При этом за сутки от воды освободилось 2239 жилых домов и 2305 приусадебных участков. Кроме того, было восстановлено сообщение с пятью населенными пунктами.

В результате эвакуации было спасено более 4,7 тысячи человек, в том числе 715 детей. В настоящее время в Приморском крае действуют восемь временных пунктов размещения, где находятся 275 человек, включая 62 детей.



В Октябрьском, Уссурийском и Надеждинском муниципальных образованиях наблюдается стабильное снижение уровня воды в реке Раздольной.



На некоторых участках реки Большая Уссурка (у села Рощино) и нижнем течении (у сел Вагутон и города Дальнереченск), а также на реке Малиновка (у села Ракитное) и реке Илистая (у населенного пункта Халкидон) наблюдается повышение уровня воды. Это приводит к ожидаемому увеличению числа придомовых территорий, подверженных затоплениям. Также в районе населенного пункта Кировский ожидается наивысшая отметка паводка на реке Уссури.

