    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-в

    765мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.42eur106.57

    Вода в Приморье отступает, но режим ЧС все еще действует: на регион надвигается новый тайфун

    667
    7 комментариев

    Более 2,2 тысячи жилых домов за сутки освободилось от воды — они оказались подтопленными в результате ливней, вызванных тайфуном «Ханун» и полярным фронтом. К понедельнику в регионе пришлось эвакуировать 2,5 тысячи человек, сообщает 16 августа пресс-служба МЧС РФ по Приморскому краю.

    ПоделитьсяПоделиться

    В среду, 16 августа, затопленными остаются 706 домов, 916 приусадебных участков, 20 автодорог, отрезан 21 населенный пункт в 13 муниципальных образованиях. При этом за сутки от воды освободилось 2239 жилых домов и 2305 приусадебных участков. Кроме того, было восстановлено сообщение с пятью населенными пунктами.

    МЧС ПРИМОРЬЕ

    В результате эвакуации было спасено более 4,7 тысячи человек, в том числе 715 детей. В настоящее время в Приморском крае действуют восемь временных пунктов размещения, где находятся 275 человек, включая 62 детей.

    В Октябрьском, Уссурийском и Надеждинском муниципальных образованиях наблюдается стабильное снижение уровня воды в реке Раздольной.

    На некоторых участках реки Большая Уссурка (у села Рощино) и нижнем течении (у сел Вагутон и города Дальнереченск), а также на реке Малиновка (у села Ракитное) и реке Илистая (у населенного пункта Халкидон) наблюдается повышение уровня воды. Это приводит к ожидаемому увеличению числа придомовых территорий, подверженных затоплениям. Также в районе населенного пункта Кировский ожидается наивысшая отметка паводка на реке Уссури.

    Сейчас спасатели работают в наиболее пострадавших районах края, продолжается откачка воды. Продукты питания и воду предоставляют тем россиянам, которые отказались покинуть свои дома во время эвакуации.

    Режим ЧС регионального характера в Приморье введен с 15 августа. Для ликвидации последствий задействовано 552 человека, 238 единиц техники.

    На прошлых выходных на Дальнем Востоке прошли сильные ливни, вызванные тайфуном «Ханун» — сначала он бушевал в восточной Азии, а затем перекинулся на российский регион.

    По данным специалистов «ФОБОСа», последние два дня отличились относительным затишьем, но уже 17 августа в регион придет тайфун «Лан», который сейчас вышел в акваторию Японского моря. В Японии от ураганного ветра пострадали 50 человек, на острове Хонсю местами выпало 586 мм осадков — это почти вдвое больше, чем за год выпадает в Чите. Большая часть восточных районов Приморского края за следующие сутки получит более 100 мм осадков. Обычно такое количество осадков набирается только за три недели августа в сумме.

    По теме

    Тайфун LANТайфун в ПриморьеЗатопление
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость16 Авг 2023 в 11:34
    А как там тигры?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close