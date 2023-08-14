Более 2,5 тысячи человек эвакуировали, отключен свет: тайфун «Ханун» бушует на Дальнем Востоке

В Азии с началом августа стали бушевать различные тайфуны, вызывая подтопления, в связи с чем спасателям приходится эвакуировать население. Сначала супертайфун «Доксури» затронул север Китая, затем в восточную Азию пришел тропический циклон «Ханун».

По данным специалистов ИА «Метеоновости», на Дальнем Востоке России произошли сильные паводки из-за тропического циклона и атмосферных фронтов. В Приморье выпали обильные осадки. На данный момент ситуация стабилизировалась, однако этот период относительно спокойной погоды закончится через 3 дня, так как 17 августа в регион придет новый тайфун «Лан», который принесет новые дожди, особенно сильные на востоке Приморья.



Про эвакуацию



В связи с наводнениями более 2,5 тысячи человек, в том числе 582 ребенка, были вынуждены покинуть свои дома. Количество затопленных домов возросло до 4 620, также 32 населенных пункта остаются отрезанными от внешнего мира. Переливы наблюдаются на 58 участках дорог. На сегодняшний день 448 человек, включая 114 детей, временно размещаются в 12 пунктах, созданных на территории края для оказания помощи и поддержки пострадавшим.

