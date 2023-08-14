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    Более 2,5 тысячи человек эвакуировали, отключен свет: тайфун «Ханун» бушует на Дальнем Востоке

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    Тайфун «Ханун» и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. В итоге из-за непогоды в девяти муниципалитетах края введен режим ЧС, сообщает 14 августа ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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    Про тайфун

    В Азии с началом августа стали бушевать различные тайфуны, вызывая подтопления, в связи с чем спасателям приходится эвакуировать население. Сначала супертайфун «Доксури» затронул север Китая, затем в восточную Азию пришел тропический циклон «Ханун».

    МЧС России

    По данным специалистов ИА «Метеоновости», на Дальнем Востоке России произошли сильные паводки из-за тропического циклона и атмосферных фронтов. В Приморье выпали обильные осадки. На данный момент ситуация стабилизировалась, однако этот период относительно спокойной погоды закончится через 3 дня, так как 17 августа в регион придет новый тайфун «Лан», который принесет новые дожди, особенно сильные на востоке Приморья.

    Про эвакуацию

    В связи с наводнениями более 2,5 тысячи человек, в том числе 582 ребенка, были вынуждены покинуть свои дома. Количество затопленных домов возросло до 4 620, также 32 населенных пункта остаются отрезанными от внешнего мира. Переливы наблюдаются на 58 участках дорог. На сегодняшний день 448 человек, включая 114 детей, временно размещаются в 12 пунктах, созданных на территории края для оказания помощи и поддержки пострадавшим.

    Последствия

    Без электричества остается 1 821 дом в Приморском крае. В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях 91 многоквартирный и 1 730 частных домов остаются без электроснабжения. После того, как трансформаторные подстанции будут освобождены от воды, бригады энергетиков приступят к работам. Краевое управление МЧС сообщает, что уровень воды в реке Раздольной, которая протекает во всех трех муниципалитетах, начал снижаться.

    Официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА»

    Чтобы избежать возможных ограблений, сотрудники полиции в Приморье патрулируют затопленные микрорайоны, жители которых были вынуждены покинуть свои дома.

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