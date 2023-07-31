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    Тайфун «Доксури» бушует на севере Китая. В Пекине эвакуировали более 31 тысячи человек

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    В Пекине и провинции Хэбэй сохраняется высокий уровень готовности из-за ливней, которые в регион принес тайфун «Доксури», сообщает 31 июля агентство «Синьхуа». Из города Баодин провинции Хэбэй были эвакуированы 54 890 человек, из Пекина — 31 тысяча человек, сообщает Guardian со ссылкой на телеканал CCTV.

    Автор: видео / Disaster update / YouTube

    В Пекине метеорологи объявили о красном уровне опасности в связи с проливным дождем, который идет с 10:00 понедельника и продлится до 8:00 вторника. Власти предупреждают о возможном выходе рек из берегов, наводнениях и появлению оползней.

    «Синьхуа» передает, что с 20:00 субботы до 10:00 понедельника среднее количество осадков в Пекине составило 157,8 мм, а максимальное количество осадков — 538 мм — в Фаншане, пригородном районе Пекина.

    Автор: видео / Kaiby wu / YouTube

    В понедельник из-за непогоды работа 275 автобусных маршрутов, находящихся в ведении Пекинской транспортной компании, была нарушена, несколько железнодорожных маршрутов в пригородных районах были приостановлены.

    Соседняя провинция Хэбэй также оказалась во власти стихии. Метеорологическая станция Хэбэя прогнозирует штормовую погоду в некоторых частях Чжанцзякоу, Чэндэ, Таншаня, Баодина и других районах. Уровень осадков может составить 250 мм.

    Автор: видеосюжет / Ariana News / YouTube

    При этом метеорологи предупреждают о приближении следующего тайфуна, «Ханун», который появится в регионе на этой неделе. Из-за «Доксури» погибли 39 человек на Филиппинах. Также непогода бушует на Тайване. 29 июля сообщалось об эвакуации 120 тысяч жителей провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР.

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