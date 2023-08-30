За помощью к медикам обратились 96 человек, пострадавших от наводнения в Приморье

Помощь медиков понадобилась 96 жителям Приморья, пострадавшим от подтоплений в населенных пунктах региона, 30 августа сообщает Минздрав РФ.
Шестеро из них находились в состоянии средней степени тяжести. Им потребовалась госпитализация, но сейчас их уже выписали, 88 лечились амбулаторно.
По данным судебно-медицинской экспертизы, наводнение унесло жизни двух детей.
За последние сутки от подтопления пострадала «Артемовская детская больница». Эвакуировать пациентов и медперсонал не потребовалось, больница работает в штатном режиме.
Сильные дожди в Приморье в начале августа принесли тайфун «Ханун» и полярный фронт.
От подтоплений пострадали