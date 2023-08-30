За помощью к медикам обратились 96 человек, пострадавших от наводнения в Приморье

Помощь медиков понадобилась 96 жителям Приморья, пострадавшим от подтоплений в населенных пунктах региона, 30 августа сообщает Минздрав РФ.



Шестеро из них находились в состоянии средней степени тяжести. Им потребовалась госпитализация, но сейчас их уже выписали, 88 лечились амбулаторно.

По данным судебно-медицинской экспертизы, наводнение унесло жизни двух детей.

За последние сутки от подтопления пострадала «Артемовская детская больница». Эвакуировать пациентов и медперсонал не потребовалось, больница работает в штатном режиме.