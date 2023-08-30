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    За помощью к медикам обратились 96 человек, пострадавших от наводнения в Приморье

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    Помощь медиков понадобилась 96 жителям Приморья, пострадавшим от подтоплений в населенных пунктах региона, 30 августа сообщает Минздрав РФ.

    Шестеро из них находились в состоянии средней степени тяжести. Им потребовалась госпитализация, но сейчас их уже выписали, 88 лечились амбулаторно.

    По данным судебно-медицинской экспертизы, наводнение унесло жизни двух детей.
    За последние сутки от подтопления пострадала «Артемовская детская больница». Эвакуировать пациентов и медперсонал не потребовалось, больница работает в штатном режиме.

    Сильные дожди в Приморье в начале августа принесли тайфун «Ханун» и полярный фронт.

    От подтоплений пострадали 5 тысяч домовладений. Повреждены дорожная инфраструктура, социальные объекты, серьезный урон тайфун нанес сельскому хозяйству. Предварительно, общий ущерб оценивают в 7 миллиардов.

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    ПриморьеНаводнение
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