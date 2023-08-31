Ночь в Петербурге почти поставила рекорд. Но вслед за тёплым фронтом, несущим жару, уже идёт холодный

«Пусть это и последнее утро лета, но оно очень теплое для этого времени года», — констатирует главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 31 августа.



Ночью, по его словам, в городе самая низкая температура составила 17,2 градуса — это третье значение за весь ряд инструментальных наблюдений. Теплее ночи 31 августа были только в 1938 году (17,9 градуса) и в 2019 году (17,6 градуса). В большинстве районов Ленинградской области и в Петербурге прошли грозы, так как через территорию проходил тёплый атмосферный фронт. «Фонтанка» показывала фото и видео.

