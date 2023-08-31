Ночь в Петербурге почти поставила рекорд. Но вслед за тёплым фронтом, несущим жару, уже идёт холодный

«Пусть это и последнее утро лета, но оно очень теплое для этого времени года», — констатирует главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 31 августа.
Ночью, по его словам, в городе самая низкая температура составила 17,2 градуса — это третье значение за весь ряд инструментальных наблюдений. Теплее ночи 31 августа были только в 1938 году (17,9 градуса) и в 2019 году (17,6 градуса). В большинстве районов Ленинградской области и в Петербурге прошли грозы, так как через территорию проходил тёплый атмосферный фронт. «Фонтанка» показывала фото и видео.
Сохраняется вероятность рекорда температуры для 31 августа. Днём над нами также будет располагаться тёплый сектор циклона, поэтому воздух, как ожидается, прогреется до 28 градусов.
«Холодный фронт ждем вечером, он будет проходить через территорию Ленинградской области с юго-запада. Поэтому ливни, грозы, местами град и усиление ветра тоже не отменяются», — добавил Колесов.