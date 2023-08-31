Аэропорты Москвы возобновляют работу. Пулково покидают первые вынужденно севшие рейсы

Все аэропорты Москвы и терминал в Жуковском возобновили работу в штатном режиме, ограничения на полеты были сняты, сообщили 31 августа в пресс-службе Росавиации.



В связи с ограничениями на запасные аэропорты ушли 45 самолетов. Так, в пресс-службе петербургского Пулково уточнили, что за утро аэропорт принял семь лайнеров, четыре из них уже вылетели по маршруту — это самолеты авиакомпаний «Глобус» и Emirates, которые должны были приземлиться в Домодедово, Turkish Airlines и «Победа», направленные во Внуково. Еще три рейса готовятся к вылету.

