Аэропорты Москвы возобновляют работу. Пулково покидают первые вынужденно севшие рейсы

Все аэропорты Москвы и терминал в Жуковском возобновили работу в штатном режиме, ограничения на полеты были сняты, сообщили 31 августа в пресс-службе Росавиации.
В связи с ограничениями на запасные аэропорты ушли 45 самолетов. Так, в пресс-службе петербургского Пулково уточнили, что за утро аэропорт принял семь лайнеров, четыре из них уже вылетели по маршруту — это самолеты авиакомпаний «Глобус» и Emirates, которые должны были приземлиться в Домодедово, Turkish Airlines и «Победа», направленные во Внуково. Еще три рейса готовятся к вылету.
Восемь рейсов принял аэропорт Казани, 12 самолетов приземлились в Нижнем Новгороде, отмечает РИА Новости. Кроме того, в качестве запасных аэродромов были использованы воздушные гавани Самары и Ярославля, также самолеты перенаправляли в Шереметьево.
Данные сервиса «Яндекс.Расписания» показывают, что в московских аэропортах задержаны или отменены более 150 рейсов.
Утром 31 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Воскресенском районе Московской области системы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. В Минобороны добавили, что была «пресечена очередная террористическая атака с применением БПЛА». В итоге гражданские рейсы в столичных аэропортах были задержаны на вылет, а летевшие в сторону столицы самолеты перенаправлены на запасные аэродромы.