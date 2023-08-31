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    В ходе боя в Брянской области ликвидированы боевики из диверсионной группы

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    ФСБ, МВД и Росгвардия 30 августа в Брянской области разгромили группу украинских диверсантов, которая планировала устроить в России несколько терактов. Об этом сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

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    В ходе боя в Невельском районе двое боевиков были ликвидированы, пятеро задержаны. Группа состояла из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и службы специальных операций МО Украины. У каждого были взрывные устройства, автоматы с приборами для бесшумной стрельбы, большое количество гранат и патронов, приборы ночного видения. Трое боевиков получили ранения.

    Диверсанты проникли на российскую территорию, чтобы организовать «серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры», отмечается в сообщении.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Фото: AV БогомаZ

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    Комментарии 11

    Гость31 Авг 2023 в 10:38
    Пропал дом(с)
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