В ходе боя в Брянской области ликвидированы боевики из диверсионной группы

ФСБ, МВД и Росгвардия 30 августа в Брянской области разгромили группу украинских диверсантов, которая планировала устроить в России несколько терактов. Об этом сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
В ходе боя в Невельском районе двое боевиков были ликвидированы, пятеро задержаны. Группа состояла из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и службы специальных операций МО Украины. У каждого были взрывные устройства, автоматы с приборами для бесшумной стрельбы, большое количество гранат и патронов, приборы ночного видения. Трое боевиков получили ранения.
Диверсанты проникли на российскую территорию, чтобы организовать «серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры», отмечается в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.