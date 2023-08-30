В Петербурге отправили в СИЗО администратора националистических каналов в телеграм и «ВКонтакте»

Приморский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрания меры пресечения одному из участников националистической группы «Белая масть». Его обвиняют в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 августа, по версии следствия, Марк Филиппов с февраля 2020 года вместе с иными лицами создали в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram группы «Белая Масть» и «Московская Группа Взаимопомощи». Там публиковались материалы, в которых эксперты нашли призывами к экстремистской и террористической деятельности. Филиппов, уверены в СК, являлся администратором групп, а также участвовал в подготовке материалов.
На заседании мужчина вину не признает и попросил избрать более мягкую меру.
Суд удовлетворил ходатайство следствие и отправил Филиппова под арест до 10 октября.
Мужчина и еще несколько соратников были задержаны после обысков, которые прошли одновременно в Москве и в Петербурге.
Неонацистов подозревали в связях с запрещенной организацией. У них изъяли электронные носители и экстремистские материалы.
Суд в Москве арестовал еще двух админов указанных выше пабликов Вероники Королевой и Артема Цеппа.