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    В Петербурге отправили в СИЗО администратора националистических каналов в телеграм и «ВКонтакте»

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    Приморский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрания меры пресечения одному из участников националистической группы «Белая масть». Его обвиняют в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 августа, по версии следствия, Марк Филиппов с февраля 2020 года вместе с иными лицами создали в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram группы «Белая Масть» и «Московская Группа Взаимопомощи». Там публиковались материалы, в которых эксперты нашли призывами к экстремистской и террористической деятельности. Филиппов, уверены в СК, являлся администратором групп, а также участвовал в подготовке материалов.

    На заседании мужчина вину не признает и попросил избрать более мягкую меру.

    Суд удовлетворил ходатайство следствие и отправил Филиппова под арест до 10 октября.

    Мужчина и еще несколько соратников были задержаны после обысков, которые прошли одновременно в Москве и в Петербурге.

    Неонацистов подозревали в связях с запрещенной организацией. У них изъяли электронные носители и экстремистские материалы.

    Суд в Москве арестовал еще двух админов указанных выше пабликов Вероники Королевой и Артема Цеппа.

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    Гость30 Авг 2023 в 15:29
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