Каршеринг свалил бетонный столб на Петергофское шоссе и перевернулся

Серьезная авария с участием каршеринга произошла днем 29 августа в Красносельском районе Петербурга. На боку оказались и бетонный столб, и автомобиль, а водитель, к удивлению пользователей соцсетей, остался цел.



На Петергофском шоссе, возле перекрестка с улицей Пионерстроя, каршеринговый кроссовер Chery врезался в фонарный столб, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Наталья. Опора упала поперек проезжей части, а машина перевернулась на бок. Вернуть ее на колеса помогли оказавшиеся рядом курсанты.