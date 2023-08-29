Каршеринг свалил бетонный столб на Петергофское шоссе и перевернулся

Серьезная авария с участием каршеринга произошла днем 29 августа в Красносельском районе Петербурга. На боку оказались и бетонный столб, и автомобиль, а водитель, к удивлению пользователей соцсетей, остался цел.
На Петергофском шоссе, возле перекрестка с улицей Пионерстроя, каршеринговый кроссовер Chery врезался в фонарный столб, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Наталья. Опора упала поперек проезжей части, а машина перевернулась на бок. Вернуть ее на колеса помогли оказавшиеся рядом курсанты.
Несмотря на обстоятельства аварии, повреждения и сработавшие подушки безопасности, водитель каршеринга, по словам очевидицы, не пострадал. «Столб долго держался, но все равно рухнул. Главное, не на проезжающих», — добавила она. Упавшая опора перекрыла дорогу в сторону улицы Доблести, и водители вынуждены объезжать его по встречной полосе.
Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение по шоссе в районе места ДТП затруднено в направлении Стрельны.