Папа римский Франциск, когда говорил с молодыми российскими католиками, хотел ободрить молодежь, призвать ее сохранять и развивать «положительное в великом и культурном духовном наследии» России. Об этом во вторник, 29 августа, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.



«Он не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы обозначить некоторые соответствующие исторические периоды», — сказал он (цитата по Vaticannews).

Несколько дней назад понтифик общался по видеосвязи с католической молодежью в Санкт-Петербурге, которая собралась в базилике св. Екатерины. Папа римский Франциск призвал не забывать о том, что они — наследники великой России, святых, правителей, большой России Петра Первого, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности.