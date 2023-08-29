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    Ватикан ответил на критику Украины из-за слов понтифика о «великой матушке-России»

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    29 комментариев

    Папа римский Франциск, когда говорил с молодыми российскими католиками, хотел ободрить молодежь, призвать ее сохранять и развивать «положительное в великом и культурном духовном наследии» России. Об этом во вторник, 29 августа, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

    «Он не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы обозначить некоторые соответствующие исторические периоды», — сказал он (цитата по Vaticannews).

    Несколько дней назад понтифик общался по видеосвязи с католической молодежью в Санкт-Петербурге, которая собралась в базилике св. Екатерины. Папа римский Франциск призвал не забывать о том, что они — наследники великой России, святых, правителей, большой России Петра Первого, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности.

    «Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», — сказал Франциск.

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    Комментарии 29

    Гость29 Авг 2023 в 16:24
    Молодец Папа римский!
    +0−0
    Гость29 Авг 2023 в 16:03
    Подгорело у рагулей
    +0−0
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