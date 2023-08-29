В Ладожском озере спасали людей с потерпевшего бедствие катера

Маломерное судно налетело на камень и треснуло в Ладожском озере 28 августа. На борту в этот момент находились восемь человек.



Вечером понедельника на пульт оперативного дежурного аварийно-спасательной службы Ленинградской области поступила информация о том, что в акватории Ладожского озера терпит бедствие маломерное судно, сообщает 29 августа пресс-служба ведомства. Как уточняет Северо-Западная транспортная прокуратура, группа из восьми человек перегоняла частный катер из Чудово в Новгородской области по реке Волхов. Около десяти часов вечера катер столкнулся с подводным камнем: был поврежден гребной винт, а на корпусе образовалась трещина.