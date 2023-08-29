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    В Ладожском озере спасали людей с потерпевшего бедствие катера

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    Маломерное судно налетело на камень и треснуло в Ладожском озере 28 августа. На борту в этот момент находились восемь человек.

    Вечером понедельника на пульт оперативного дежурного аварийно-спасательной службы Ленинградской области поступила информация о том, что в акватории Ладожского озера терпит бедствие маломерное судно, сообщает 29 августа пресс-служба ведомства. Как уточняет Северо-Западная транспортная прокуратура, группа из восьми человек перегоняла частный катер из Чудово в Новгородской области по реке Волхов. Около десяти часов вечера катер столкнулся с подводным камнем: был поврежден гребной винт, а на корпусе образовалась трещина.

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    На место направились спасатели Новоладожского и Шлиссельбургского отрядов. Они эвакуировали людей и отбуксировали катер в Новую Ладогу. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате происшествия никто не пострадал. Следствие на транспорте и транспортная прокуратура начали проверки по факту произошедшего.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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    Ленинградская областьЛадожское озероКатер
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    Комментарии 4

    Гость29 Авг 2023 в 14:18
    Выпивали?
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