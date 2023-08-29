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    Близкие назвали место похорон пилота, погибшего вместе с Пригожиным

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    Рустам Каримов, второй пилот самолета Пригожина, разбившегося 23 августа, будет похоронен на родной земле. Об этом сообщила его супруга 29 августа, передает 59.RU.

    «Хоронить будем в Перми. Кто видит этот пост, напишите мне, пожалуйста, кто хочет прийти/приехать/прилететь, чтоб попрощаться с Рустечкой», — написала Анастасия Каримова.

    Она отметила, что в день похорон не хотела бы видеть посторонних. Дата прощания неизвестна.

    О том, где пройдут похороны Евгения Пригожина, самого Вагнера — Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным «Ровер», также доподлинно неизвестно. Одно из предполагаемых мест прощания — Серафимовское кладбище. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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