Близкие назвали место похорон пилота, погибшего вместе с Пригожиным

Рустам Каримов, второй пилот самолета Пригожина, разбившегося 23 августа, будет похоронен на родной земле. Об этом сообщила его супруга 29 августа, передает 59.RU.



«Хоронить будем в Перми. Кто видит этот пост, напишите мне, пожалуйста, кто хочет прийти/приехать/прилететь, чтоб попрощаться с Рустечкой», — написала Анастасия Каримова.



Она отметила, что в день похорон не хотела бы видеть посторонних. Дата прощания неизвестна.



О том, где пройдут похороны Евгения Пригожина, самого Вагнера — Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным «Ровер», также доподлинно неизвестно. Одно из предполагаемых мест прощания — Серафимовское кладбище. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

