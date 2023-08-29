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    Петербуржец вспомнил детство и бегал без трусов по детской площадке на Народной улице

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    Прогулка по детской площадке превратилась для жителя Петербурга в перспективу уголовного дела о развратных действиях.

    52-летний местный житель появился у дома 1 по Народной улице накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 августа. После этого в полицию посыпались звонки от родителей детей, которые гуляли там на детской площадке. Они жаловались на то, что визитер стал обнажаться и демонстрировать половой орган.

    Наряд полиции задержал возмутителя спокойствия. Его доставили в отдел полиции, где составили протокол о «мелком хулиганстве».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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