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    ДТП с юным пешеходом в Красном Селе попало на видео и напомнило о безопасности

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    Автор: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    Подросток пострадал, угодив под машину в одном из дворов Красносельского района Петербурга. Обстоятельства ДТП попали на видео. Произошедшему предшествовали детские игры.

    ДТП случилось в половине седьмого часа вечера возле дома 7 по Театральной улице в Красном Селе. Как сообщалось ранее, 30-летний петербуржец на LADA XRAY сбил в дворовом проезде 11-летнего школьника, переходившего проезжую часть. На записи, опубликованной в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», видно, что дети в этот момент бегали по двору и выбежали на проезжую часть явно неожиданно для водителя.

    Со слов автомобилиста, он ехал со скоростью около 10 км/ч. «Дети играли в догонялки и быстро выбежали на проезжую часть, из-за припаркованных машин их не было видно, не было возможности вовремя среагировать. Услышал удар в районе правого переднего крыла. Ребенок бежал и ударился об машину, как о препятствие, и отскочил», — приводят его рассказ в группе.

    В результате мальчик сломал ногу и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

    Приближается начало учебного года, и дети вернулись в город от бабушек, с дач, из лагерей и других летних поездок. Напоминаем водителям о необходимости быть крайне внимательными и готовыми к внезапно выбегающим пешеходам во дворах, а родителям — о необходимости повторить с детьми правила безопасности на дорогах. В том числе, о том, как опасно выбегать на проезжую часть, не глядя по сторонам.

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