ДТП с юным пешеходом в Красном Селе попало на видео и напомнило о безопасности

ДТП случилось в половине седьмого часа вечера возле дома 7 по Театральной улице в Красном Селе. Как сообщалось ранее , 30-летний петербуржец на LADA XRAY сбил в дворовом проезде 11-летнего школьника, переходившего проезжую часть. На записи, опубликованной в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» , видно, что дети в этот момент бегали по двору и выбежали на проезжую часть явно неожиданно для водителя.

Подросток пострадал, угодив под машину в одном из дворов Красносельского района Петербурга. Обстоятельства ДТП попали на видео. Произошедшему предшествовали детские игры.

Со слов автомобилиста, он ехал со скоростью около 10 км/ч. «Дети играли в догонялки и быстро выбежали на проезжую часть, из-за припаркованных машин их не было видно, не было возможности вовремя среагировать. Услышал удар в районе правого переднего крыла. Ребенок бежал и ударился об машину, как о препятствие, и отскочил», — приводят его рассказ в группе.

В результате мальчик сломал ногу и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.