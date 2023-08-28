Оцепления больше нет. Что сейчас происходит у морга, где лежали тела из самолета Пригожина

Тверские журналисты побывали возле морга 4-й городской больницы, где в воскресенье активно работали представители спецслужб, и подтвердили, что обстановка в понедельник днем сильно изменилась: оцепления больше нет, оградительная лента разорвана. Как пишет «МК в Твери» , тела разбившихся в самолете Embraer Legacy 600 могли быть вывезены 27 августа.

Эту информацию частично подтверждает то, что еще вчера рядом с моргом был замечен автомобиль ритуальных услуг, позже на место подъехал рефрижератор — он там был в четверг и пятницу. При этом днем ранее источник «МК в Твери» сообщал , что из морга вывозили тела гражданских. Погибших в крушении Embraer вывезут не скоро, писало накануне СМИ.

Еще в воскресенье у морга был стихийный мемориал — специально для цветов поставили стол. Теперь цветы лежат на отмостке.



Работа спецслужб в морге, вероятнее всего, продолжается, пишет издание. Согласно его данным, со стороны реанимационного отделения больницы 28 августа замечены лица с оружием, которые были одеты в форменную одежду. Кроме того, около медицинского учреждения замечены автомобили с петербургскими номерами. При этом, как писала «Фонтанка», в Петербурге ни одно кладбище не готовится к похоронам Пригожина. Подробнее о том, что известно о прощании с главой ЧВК, читайте в этом материале.

