Оцепления больше нет. Что сейчас происходит у морга, где лежали тела из самолета Пригожина

Тверские журналисты побывали возле морга 4-й городской больницы, где в воскресенье активно работали представители спецслужб, и подтвердили, что обстановка в понедельник днем сильно изменилась: оцепления больше нет, оградительная лента разорвана. Как пишет «МК в Твери», тела разбившихся в самолете Embraer Legacy 600 могли быть вывезены 27 августа.
Эту информацию частично подтверждает то, что еще вчера рядом с моргом был замечен автомобиль ритуальных услуг, позже на место подъехал рефрижератор — он там был в четверг и пятницу. При этом днем ранее источник «МК в Твери» сообщал, что из морга вывозили тела гражданских. Погибших в крушении Embraer вывезут не скоро, писало накануне СМИ.
Еще в воскресенье у морга был стихийный мемориал — специально для цветов поставили стол. Теперь цветы лежат на отмостке.
Работа спецслужб в морге, вероятнее всего, продолжается, пишет издание. Согласно его данным, со стороны реанимационного отделения больницы 28 августа замечены лица с оружием, которые были одеты в форменную одежду. Кроме того, около медицинского учреждения замечены автомобили с петербургскими номерами. При этом, как писала «Фонтанка», в Петербурге ни одно кладбище не готовится к похоронам Пригожина. Подробнее о том, что известно о прощании с главой ЧВК, читайте в этом материале.
Вечером 23 августа в соцсетях появилась видеозапись с падающим самолетом в районе села Куженкино в Тверской области. Быстро выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, а на его борту находились глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его соратники Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов — все трое являются Героями России. Всего в самолете было 10 человек, включая 3 членов экипажа.
24 августа Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
На данный момент расследуется дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». 27 августа в СК заявили, что ДНК-экспертиза подтвердила — найденные тела соответствуют списку пассажиров.