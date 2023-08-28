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    Союз похоронных организаций: ни одно кладбище Петербурга не готовится к похоронам Пригожина

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    К похоронам Героя России, военного мятежника, главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его соратников не готовится ни одно кладбище Санкт-Петербурга, сообщил «Фонтанке» президент российского Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш.

    В военной комендатуре Петербурга, которая по регламенту должна заниматься организацией «военных похорон», если того пожелают родственники погибших, отказались говорить с «Фонтанкой».

    По информации издания, на данный момент не проводятся никакие подготовительные мероприятия, такие как назначение роты почетного караула, военного оркестра или эскорта. Они полагаются Евгению Пригожину, Дмитрию «Вагнеру» Уткину и Валерию Чекалову — все они имеют звание Героя России.

    О том, что происходит вокруг похорон Евгения Пригожина, читайте здесь.

    23 августа частный бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, самого Вагнера Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звание Героя России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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    Евгений ПригожинДмитрий УткинВалерий ЧекаловВагнерПохороны
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