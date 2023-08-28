Союз похоронных организаций: ни одно кладбище Петербурга не готовится к похоронам Пригожина

К похоронам Героя России, военного мятежника, главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его соратников не готовится ни одно кладбище Санкт-Петербурга, сообщил «Фонтанке» президент российского Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш.



В военной комендатуре Петербурга, которая по регламенту должна заниматься организацией «военных похорон», если того пожелают родственники погибших, отказались говорить с «Фонтанкой».



По информации издания, на данный момент не проводятся никакие подготовительные мероприятия, такие как назначение роты почетного караула, военного оркестра или эскорта. Они полагаются Евгению Пригожину, Дмитрию «Вагнеру» Уткину и Валерию Чекалову — все они имеют звание Героя России.

