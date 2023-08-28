Памфилова: ЦИК работает, чтобы «виртуальные крысы» не проскочили на голосовании

Элла Памфилова, председатель Центризбиркома России, заявила о возможном увеличении хакерских атак к президентским выборам 2024 года, но уточнила, что в настоящее время специалисты активно работают над улучшением кибербезопасности, чтобы «ни одна виртуальная крыса не проскочила». Ее слова 28 августа приводит РИА Новости.



По ее мнению, атак будет больше на выборах президента, которые ожидаются весной 2024 года. «Наши специалисты действуют, чтобы ни одна подлая виртуальная крыса не проскочила», — заявила Элла Памфилова, уточнив, что ЦИК работает над тем, чтобы ни одной «черной дырочки» на интернет-ресурсах не возникло.

