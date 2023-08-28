Памфилова: ЦИК работает, чтобы «виртуальные крысы» не проскочили на голосовании

Элла Памфилова, председатель Центризбиркома России, заявила о возможном увеличении хакерских атак к президентским выборам 2024 года, но уточнила, что в настоящее время специалисты активно работают над улучшением кибербезопасности, чтобы «ни одна виртуальная крыса не проскочила». Ее слова 28 августа приводит РИА Новости.
По ее мнению, атак будет больше на выборах президента, которые ожидаются весной 2024 года. «Наши специалисты действуют, чтобы ни одна подлая виртуальная крыса не проскочила», — заявила Элла Памфилова, уточнив, что ЦИК работает над тем, чтобы ни одной «черной дырочки» на интернет-ресурсах не возникло.
Центральная избирательная комиссия спокойна за работу ГАС «Выборы», подчеркнула Элла Памфилова, поскольку система абсолютно изолирована от Интернета, как и её цифровой аналог. Цифровая версия, по словам Памфиловой, заработает к президентским выборам. Электронные сервисы для голосования переводят на российское программное обеспечение, отметила глава ЦИК.
Председатель подчеркнула, что степень защиты всех сервисов Центризбиркома высокая. «У нас другого выхода нет: на войне как на войне, пусть и информационной», — заключила она.
Ранее Элла Памфилова рассказала о готовящейся «битве с врагами» на выборах президента 2024 года. Меньше попыток вмешательства ожидается в единый день голосования — 10 сентября 2023 года.