Памфилова рассказала о готовящейся «битве» на президентских выборах 2024 года

Подготовка к местным выборам, которые назначены на осень 2023 года, проходит штатно, Центризбирком готовится «к битве с врагами», которые попытаются вмешаться в президентскую кампанию 2024 года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее слова 18 августа приводит ТАСС.



С одной стороны сентябрьские выборы «особенные», поскольку они впервые проходят в четырех новых регионах РФ, с другой — новых и экстраординарных попыток вмешательства не происходит, заявила глава ЦИК. По ее мнению, серьезные попытки будут предприниматься в ходе президентской кампании 2024 года.

