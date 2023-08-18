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    Памфилова рассказала о готовящейся «битве» на президентских выборах 2024 года

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    Подготовка к местным выборам, которые назначены на осень 2023 года, проходит штатно, Центризбирком готовится «к битве с врагами», которые попытаются вмешаться в президентскую кампанию 2024 года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее слова 18 августа приводит ТАСС.

    С одной стороны сентябрьские выборы «особенные», поскольку они впервые проходят в четырех новых регионах РФ, с другой — новых и экстраординарных попыток вмешательства не происходит, заявила глава ЦИК. По ее мнению, серьезные попытки будут предприниматься в ходе президентской кампании 2024 года.

    «Каждый готовится к битве, и я уверена, что мы ее выиграем», — поделилась председатель Центризбиркома. Каким образом происходит подготовка, Памфилова не ответила: «Враги не рассказывают, и мы не рассказываем».

    В июне 2023 года стало известно, что 10 сентября, в Единый день голосования, выборы пройдут в том числе в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. По словам Эллы Памфиловой, их могут отложить в последний момент в случае угрозы безопасности избирателей.

    Также председатель напомнила, что на президентских выборах 2024 года решится «судьба не только России, но и всего мира».

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    Элла ПамфиловаВыборыЕдиный день голосованияЦИК РФ
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