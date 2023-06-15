«Это подвиг»: ЦИК назначил выборы в новых регионах на 10 сентября

Выборы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях назначены на 10 сентября — Единый день голосования. Такое решение 15 июня приняла Центральная избирательная комиссия, сообщает ТАСС.



«Создать эту систему с нуля — это подвиг. И на сегодня это формирование почти завершилось», — заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, который особенно отметил работу главы комиссии Эллы Памфиловой.



В Единый день голосования запланированы электоральные мероприятия разных уровней. Так, в 20 субъектах России должны выбрать высших должностных лиц, также на освободившиеся 4 места в Госдуме среди одномандатников пройдут допвыборы.

