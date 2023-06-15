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    «Это подвиг»: ЦИК назначил выборы в новых регионах на 10 сентября

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    Выборы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях назначены на 10 сентября — Единый день голосования. Такое решение 15 июня приняла Центральная избирательная комиссия, сообщает ТАСС.

    «Создать эту систему с нуля — это подвиг. И на сегодня это формирование почти завершилось», — заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, который особенно отметил работу главы комиссии Эллы Памфиловой.

    В Единый день голосования запланированы электоральные мероприятия разных уровней. Так, в 20 субъектах России должны выбрать высших должностных лиц, также на освободившиеся 4 места в Госдуме среди одномандатников пройдут допвыборы.

    По словам Памфиловой, ЦИК провел консультацию с ФСБ и Минобороны и получил ответ, что проводить выборы в Донбассе можно, пишет ТАСС. Также ЦИК постановил, что сроки избирательных действий могут быть сокращены, если соответствующая избирательная комиссия сочтет это необходимым.

    Осенью 2023 года, в том числе, планируется избрать мэра Москвы. Мосгоризбирком принял решение, что голосование пройдет в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. По мнению членов комиссии, гражданам понравилась практика трехдневного голосования.

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    Гость15 Июн 2023 в 14:42
    🤡
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