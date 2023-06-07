ЦИК выступила за электронное голосование в 24 субъектах России на выборах 2023 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день голосования в 24 субъектах России. Об этом сказано в опубликованном 7 июня постановлении.
«Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова (цитата по РИА Новости).
По ее словам, заявки поступили от 31 региона, однако, учитывая все недостатки, было решено проводить выборы в традиционном формате.
В итоге ЦИК предложила провести электронное голосование на губернаторских выборах в Московской, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях и в Алтайском крае.
На довыборах депутатов Госдумы электронный формат возможен в Крыму, Липецкой области. Также предлагается провести электронное голосование в Архангельской, Владимирской, Ярославской областях, Ненецком автономном округе, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском, Камчатском крае, в Карелии.
Выбирать электронным способом в 2023 году смогут жители Чувашии и Томской области — там пройдут выборы в органы местного самоуправления. К тому же ДЭГ позволит выбрать депутатов в Оренбургский городской совет.
Единый день голосования в России пройдет 10 сентября 2023 года.
Ранее Памфилова заявила, что России «не нужны эти ритуалы» по приглашению наблюдателей ОБСЕ на выборы. Саму организацию она назвала «электоральной дубинкой».