ЦИК выступила за электронное голосование в 24 субъектах России на выборах 2023 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день голосования в 24 субъектах России. Об этом сказано в опубликованном 7 июня постановлении.



«Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова (цитата по РИА Новости).

По ее словам, заявки поступили от 31 региона, однако, учитывая все недостатки, было решено проводить выборы в традиционном формате.

В итоге ЦИК предложила провести электронное голосование на губернаторских выборах в Московской, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях и в Алтайском крае.