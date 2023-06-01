Памфилова заявила, что России нет смысла приглашать на выборы наблюдателей от ОБСЕ

России нет смысла приглашать на выборы наблюдателей от ОБСЕ, заявила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Её слова агентство публикует 1 июня.
Памфилова подвергла жесткой критике Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Глава ЦИК считает, что БДИПЧ это «зависимая организация от коалиции западных стран, которые объявили Россию врагом и практически воюют против России».
«БДИПЧ ОБСЕ будет также работать на снос, дискредитацию выборов в нашей стране. И мы это понимаем», — сказала Памфилова(цитата по РИА Новости).
Ранее были «определенные иллюзии» насчет этой организации, уточнила Памфилова, и добавила, что Россия платила большие взносы и долго «пробивала стандарты международного наблюдения». Однако сейчас продолжать это не имеет смысла, отметила она.
«Нет никакого смысла играть в поддавки, соблюдать этот лукавый, извращенный ритуал, и не стоит тратить на них ни времени, ни сил», — подчеркнула Памфилова(цитата по РИА Новости).
Единый день голосования в 2023 году намечен на 10 сентября. Центризбирком уже представил логотип грядущих выборов — латинская буква V в цветах российского флага, которая напоминает галочку и одновременно является символом поддержки армии.
А на 2024 год намечены президентские выборы. Владимир Путин отмечал, что они пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.