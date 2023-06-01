Памфилова заявила, что России нет смысла приглашать на выборы наблюдателей от ОБСЕ

России нет смысла приглашать на выборы наблюдателей от ОБСЕ, заявила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Её слова агентство публикует 1 июня.

Памфилова подвергла жесткой критике Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Глава ЦИК считает, что БДИПЧ это «зависимая организация от коалиции западных стран, которые объявили Россию врагом и практически воюют против России».

«БДИПЧ ОБСЕ будет также работать на снос, дискредитацию выборов в нашей стране. И мы это понимаем», — сказала Памфилова(цитата по РИА Новости).