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    Памфилова заявила, что России нет смысла приглашать на выборы наблюдателей от ОБСЕ

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    России нет смысла приглашать на выборы наблюдателей от ОБСЕ, заявила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Её слова агентство публикует 1 июня.

    Памфилова подвергла жесткой критике Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Глава ЦИК считает, что БДИПЧ это «зависимая организация от коалиции западных стран, которые объявили Россию врагом и практически воюют против России».

    «БДИПЧ ОБСЕ будет также работать на снос, дискредитацию выборов в нашей стране. И мы это понимаем», — сказала Памфилова(цитата по РИА Новости).

    Ранее были «определенные иллюзии» насчет этой организации, уточнила Памфилова, и добавила, что Россия платила большие взносы и долго «пробивала стандарты международного наблюдения». Однако сейчас продолжать это не имеет смысла, отметила она.

    «Нет никакого смысла играть в поддавки, соблюдать этот лукавый, извращенный ритуал, и не стоит тратить на них ни времени, ни сил», — подчеркнула Памфилова(цитата по РИА Новости).

    Единый день голосования в 2023 году намечен на 10 сентября. Центризбирком уже представил логотип грядущих выборов — латинская буква V в цветах российского флага, которая напоминает галочку и одновременно является символом поддержки армии.

    А на 2024 год намечены президентские выборы. Владимир Путин отмечал, что они пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.

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