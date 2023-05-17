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    ЦИК показал логотип единого дня голосования. Его настоятельно советуют принять всем

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    Глава Центризбиркома Элла Памфилова представила логотип единого дня голосования 2023 года, на котором изображена буква V в цветах российского триколора. Его опубликовали 17 мая в телеграм-канале ЦИК.

    «На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага — как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию», — объяснила Памфилова.

    Фото: ЦИК России
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    По словам председателя Центризбиркома, она надеется, что логотип поддержат «все регионы без исключения».

    Единый день голосования в 2023 году намечен на 10 сентября.

    Фото: ЦИК России

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