ЦИК показал логотип единого дня голосования. Его настоятельно советуют принять всем

Глава Центризбиркома Элла Памфилова представила логотип единого дня голосования 2023 года, на котором изображена буква V в цветах российского триколора. Его опубликовали 17 мая в телеграм-канале ЦИК.
«На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага — как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию», — объяснила Памфилова.
По словам председателя Центризбиркома, она надеется, что логотип поддержат «все регионы без исключения».
Единый день голосования в 2023 году намечен на 10 сентября.