Памфилова о президентских выборах 2024 года: Есть интрига

Грядущие президентские выборы не лишены интриги как минимум потому, что действующий глава государства Владимир Путин еще не объявил, что пойдет на новый срок. К тому же стоит вопрос, справится ли ЦИК с деятельностью «врагов и крыс», заявила 14 июля в эфире радио Sputnik глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.



«А что, наш действующий президент сказал, что идет на выборы? Вот уже вам первая интрига», — рассказала Элла Памфилова.



Председатель поведала также о «лихорадочной работе по сносу президентских выборов» со стороны «врагов» или «сбежавших крыс». Памфилова отметила, что в самой России также остаются «затаившиеся» [крысы], которые готовятся к выборам президента РФ в 2024 году. При этом глава ЦИК уверена, что избирком справится со всеми «трудностями», но будет нелегко.

