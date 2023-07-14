Памфилова о президентских выборах 2024 года: Есть интрига

Грядущие президентские выборы не лишены интриги как минимум потому, что действующий глава государства Владимир Путин еще не объявил, что пойдет на новый срок. К тому же стоит вопрос, справится ли ЦИК с деятельностью «врагов и крыс», заявила 14 июля в эфире радио Sputnik глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
«А что, наш действующий президент сказал, что идет на выборы? Вот уже вам первая интрига», — рассказала Элла Памфилова.
Председатель поведала также о «лихорадочной работе по сносу президентских выборов» со стороны «врагов» или «сбежавших крыс». Памфилова отметила, что в самой России также остаются «затаившиеся» [крысы], которые готовятся к выборам президента РФ в 2024 году. При этом глава ЦИК уверена, что избирком справится со всеми «трудностями», но будет нелегко.
Очередные президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года. Хотя действующий глава России не объявлял об участии в грядущих выборах, в 2020 году в стране были приняты поправки к Конституции РФ, гарантирующие ему такую возможность.