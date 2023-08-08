Памфилова назвала условие, при котором выборы в новых регионах могут отложить

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в некоторых районах новых регионов выборы могут быть отложены в последний момент, если возникнет угроза для безопасности. Однако, по ее словам, на данный момент такой необходимости нет, передает 8 августа ТАСС.



«Если мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там», — сообщила Элла Памфилова.

