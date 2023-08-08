    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, южн

    754мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.57eur106.05

    Памфилова назвала условие, при котором выборы в новых регионах могут отложить

    566
    9 комментариев

    Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в некоторых районах новых регионов выборы могут быть отложены в последний момент, если возникнет угроза для безопасности. Однако, по ее словам, на данный момент такой необходимости нет, передает 8 августа ТАСС.

    «Если мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там», — сообщила Элла Памфилова.

    Ранее глава ЦИК рассказала, что выборы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях запланированы на 10 сентября — Единый день голосования. По ее словам, электоральное мероприятие одобрили ФСБ и Минобороны.

    Также Памфилова говорила, что от президентских выборов 2024 года «зависит судьба не только России, но и всего мира». По ее словам, в грядущих выборах есть интрига: «А что, наш действующий президент сказал, что идет на выборы?»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close