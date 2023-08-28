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    Человек безрассудно рванул через Приморский проспект. У каршеринга — характерная вмятина

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    Мужчина в крайне тяжёлом состоянии после ДТП в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает 28 августа «Дорожный инспектор».

    По его данным, ДТП произошло 27 августа около 21:45 на улице Савушкина, 104. 52-летний водитель каршерингового Chery совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть вне зоны перехода. Данные пешехода устанавливаются, у него серьёзные травмы. Водитель трезвый. На ветровом стекле машины — характерная вмятина, как бывает от удара головой.

    «Пешеход (с признаками сильного алкогольного опьянения) решил перебежать через Приморский проспект на сторону Елагина острова», — отмечается в сообщении.

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