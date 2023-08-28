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    По новой статье УК задержан экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке

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    ФСБ отчиталась о задержании бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Он обвиняется по новой статье УК — 275.1, «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

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