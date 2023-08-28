По новой статье УК задержан экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке

ФСБ отчиталась о задержании бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Он обвиняется по новой статье УК — 275.1, «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».
Новость дополняется.
Сейчас
+15˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Облачно, Без осадков
Ощущается как 15
1 м/с, вос
759мм
67%
Пробки
5/10
ФСБ отчиталась о задержании бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Он обвиняется по новой статье УК — 275.1, «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».
Новость дополняется.
Добавьте комментарий первым!
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.