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    Не только про Пригожина. Материалы «Фонтанки», которые нужно прочитать

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    Мы знаем, как сложно на бегу рабочей недели прочитать все, что выдавала в будни «Фонтанка.ру». В рутинной гонке легко пропустить важное, полезное или просто забавное. Мы попытаемся исправить эту ситуацию. В качестве эксперимента сегодня мы будем публиковать здесь лучшие и главные материалы ушедшей недели. Смотреть онлайн можно не только на «Фонтанку», но и на Петербург. В этом помогут наши супервидовые веб-камеры проекта «(От)личный Петербург». Включайте, смотрите, читайте и голосуйте.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном. Здесь также есть обратная связь с редакцией, где отвечают без промедления.

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    Полная видеоверсия материалов крушения бизнесджета с рассказами очевидцев, кардами падения самолета, снимками места происшествия и обстановки у тверского морга, куда доставили погибших. Опознавать тела будут с помощью ДНК-экспертизы. О том, почему не стоит ждать мгновенных результатов, «Фонтанке» рассказал Владимир Скакун, к.б.н., врач-биохимик, генетик, судебно-медицинский эксперт высшей категории, генеральный директор Медико-биологического центра.

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    Наибольший читательский интерес вызвала публикация не о биографии Евгения Пригожина, а рассказ о том, кто такой Дмитрий Уткин — тот самый Вагнер.

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    Самыми читаемыми материалами этой недели предсказуемо стали публикации о крушении бизнесджета, на борту которого был Евгений Пригожин. В первые сутки мы вели текстовую трансляцию. Наш корреспондент смог обойти оцепление места происшествия и подобраться максимально близко к обломкам самолета.

    Колонку заместителя главного редактора «Фонтанки» Евгения Вышенкова прочитали больше 600 тысяч человек.

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