«Самые масштабные поиски за 1300 лет». В Шотландии объявили охоту на чудовище озера Лох-Несс

В Шотландии объявили охоту на динозавра. Как сообщает 26 августа The New York Times, около 200 охотников на монстров, вооруженных беспилотниками, в эти выходные участвуют в самых масштабных за последние 50 лет поисках легендарного чудовища озера Лох-Несс.

Поисковики используют летающие и подводные дроны для обследования озера глубиной 24 метра и длиной 60 километров. У них есть также инфракрасные камеры и гидрофон.



По словам организаторов, эта экспедиция «самая тщательно продуманная за 1300-летнюю историю поисков Несси».

