    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    761мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd94.71eur102.26

    «Самые масштабные поиски за 1300 лет». В Шотландии объявили охоту на чудовище озера Лох-Несс

    3640
    35 комментариев

    В Шотландии объявили охоту на динозавра. Как сообщает 26 августа The New York Times, около 200 охотников на монстров, вооруженных беспилотниками, в эти выходные участвуют в самых масштабных за последние 50 лет поисках легендарного чудовища озера Лох-Несс.

    Фото: кадр из видео / КРАТКАЯ ИСТОРИЯ / YouTube
    ПоделитьсяПоделиться

    Поисковики используют летающие и подводные дроны для обследования озера глубиной 24 метра и длиной 60 километров. У них есть также инфракрасные камеры и гидрофон.

    По словам организаторов, эта экспедиция «самая тщательно продуманная за 1300-летнюю историю поисков Несси».

    Считается, что впервые легендарный зверь ускользнул от поимки ещё в VI веке. Но современный миф о Несси зародился совсем недавно. В 1933 году мужчина заявил, что видел в озере существо, похожее на кита.

    Некоторые исследователи считают, что загадочный обитатель озера Лох-Несс может оказаться потомком хищных водных динозавров вроде плезиозавра.

    Фото: кадр из видео / КРАТКАЯ ИСТОРИЯ / YouTube

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Лох-НессШотландияПоиски Несси
    ЛАЙК5
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 35

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close