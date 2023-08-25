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    Любовь к пьяной езде по Петербургу водителю придется отработать, а машину — «подарить» государству

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    Несколько раз попавшийся пьяным за рулем в Петербурге водитель остался без машины, на которой нарушал. В качестве наказания ему придется поработать.

    Суд установил, что 24 марта 32-летний мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД у дома 505 по Выборгскому шоссе за рулем Audi A4, сообщает 24 августа пресс-служба прокуратуры Петербурга. Пройти медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался, что приравнивается к пьяной езде. При этом ранее мужчина уже был лишен водительских прав.

    Автомобилиста признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (вождение в пьяном виде лицом, подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения) и приговорили к 240 часам обязательных работ с лишением прав на 2,5 года. По ходатайству гособвинителя, принадлежащую мужчине машину конфисковали в доход государства.

    Приговор в законную силу пока не вступил.

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    ПетербургСудПьяный водительКонфискация машины
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