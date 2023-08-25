СПбГУ вводит плату за комфорт. Студенты будут отдавать до 11 тысяч рублей в месяц за комнату в общежитии

В СПбГУ вводят ранжирование комнат в общежитиях. За ремонт и одиночество придется доплатить. Стоимость комнаты на окраине города теперь сопоставима с обычной арендой в коммуналке.
Документ о повышении стоимости проживания в общежитиях СПбГУ опубликован 23 августа. Новые цены коснутся только первокурсников, поступивших в вуз в этом году. Все комнаты в общежитиях разделили на базовый и повышенный уровень комфортности. За первый вариант бюджетники будут платить 1000 рублей в месяц, платники — 2000 рублей.
Стоимость места в комнате повышенной комфортности варьируется от количества проживающих человек и адреса. Так, место в двухквартирном блоке на проспекте Солидарности будет стоить 2800 рублей для трехместной комнаты и 3600 — для двухместной. За одноместную комнату на территории кампуса «Михайловская дача» студенты будут платить по 11 тысяч рублей в месяц, на улице Халтурина комната на одного обойдется в 3200 рублей. В прошлом году бюджетники платили за проживание в кампусе «Михайловской дачи» 4500 рублей, платники — 6000 рублей. Если старшекурсник захочет переехать из базовой комнаты в условия повышенной комфортности, ему придется доплачивать по новой тарифной сетке.
Повышение цен в приказе объясняется необходимостью компенсировать возросшие расходы за коммунальные услуги. Студенческий совет вуза несогласия по поводу роста цен не выразил.
Однако в независимых студенческих пабликах высказывается другая точка зрения. «Какие именно комнаты будут считаться «базовыми», а какие «повышенными», до конца не понятно. В списках указаны только номера общежитий, при этом, например, 15 общага, которая славится убитыми блоками, есть как в списке «базовых», так и в списке «повышенных». Нам кажется, что заставлять кого-то платить за 15-шку 4 тысячи рублей — это верх цинизма», — отмечают авторы телеграм-канала «Лупа и Пупа».