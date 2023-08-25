СПбГУ вводит плату за комфорт. Студенты будут отдавать до 11 тысяч рублей в месяц за комнату в общежитии

В СПбГУ вводят ранжирование комнат в общежитиях. За ремонт и одиночество придется доплатить. Стоимость комнаты на окраине города теперь сопоставима с обычной арендой в коммуналке.



Документ о повышении стоимости проживания в общежитиях СПбГУ опубликован 23 августа. Новые цены коснутся только первокурсников, поступивших в вуз в этом году. Все комнаты в общежитиях разделили на базовый и повышенный уровень комфортности. За первый вариант бюджетники будут платить 1000 рублей в месяц, платники — 2000 рублей.

