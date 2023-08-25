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    Иностранец сбил 10-летнего мальчика на велосипеде во дворе на Кременчугской

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    Ребенок сильно пострадал в ДТП в центре Петербурга днем 24 августа. Он попал под колеса автомобиля, когда катался на велосипеде по двору.

    Наезд произошел в 12:50 у дома 9/2 по Кременчугской улице, сообщает 25 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 37-летний гражданин Узбекистана, следуя по двору на личном Volkswagen Jetta, сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребенок был без сопровождения взрослых.

    В результате юный велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как стало известно «Фонтанке», водитель автомобиля имеет вид на жительство в Самарской области. За 2023 год его 7 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

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