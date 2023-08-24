Глава Херсонской области предложил запустить паромную переправу с Турцией

Владимир Путин 24 августа принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Тот предложил президенту РФ перед переговорами с главой Турции Реджепом Эрдоганом запустить паромную переправу между Херсонской областью и турецким городом Зонгулдаком. Путин согласился рассмотреть предложение.



«Зонгулдак является городом-побратимом Херсона, это единственный город в Турции, который добывает каменный уголь. Там есть шахта и порт», — рассказал Владимир Сальдо на встрече с Путиным (цитата по телеканалу « Россия 24 »). Как отметил Сальдо, переправа работала в 2007 году, когда он был градским главой Херсона.

