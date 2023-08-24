Глава Херсонской области предложил запустить паромную переправу с Турцией

Владимир Путин 24 августа принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Тот предложил президенту РФ перед переговорами с главой Турции Реджепом Эрдоганом запустить паромную переправу между Херсонской областью и турецким городом Зонгулдаком. Путин согласился рассмотреть предложение.
«Зонгулдак является городом-побратимом Херсона, это единственный город в Турции, который добывает каменный уголь. Там есть шахта и порт», — рассказал Владимир Сальдо на встрече с Путиным (цитата по телеканалу «
По его словам, в Херсонской области уже собрано полтора миллиона тонн зерновых, которые «надо куда-то транспортировать». Напрямую до Зонгулдака
«Хорошо, спасибо», — ответил президент Путин.
Также в ходе встречи Сальдо доложил Путину, что в результате июньского разрушения Каховской ГЭС погибли 57 человек — это официальные итоговые данные. Президент поручил помогать семьям, пострадавшим при прорыве Каховской ГЭС, восстанавливать жилье — причем не только финансово. Также речь шла о помощи стройматериалами и транспортом.
Напомним, прорыв плотины на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, в результате чего нерегулируемый поток воды из Днепра хлынул в населенные пункты, расположенные ниже по течению. По последним данным, было эвакуировано более 7 тысяч человек.