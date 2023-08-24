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    Глава Херсонской области предложил запустить паромную переправу с Турцией

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    Владимир Путин 24 августа принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Тот предложил президенту РФ перед переговорами с главой Турции Реджепом Эрдоганом запустить паромную переправу между Херсонской областью и турецким городом Зонгулдаком. Путин согласился рассмотреть предложение.

    «Зонгулдак является городом-побратимом Херсона, это единственный город в Турции, который добывает каменный уголь. Там есть шахта и порт», — рассказал Владимир Сальдо на встрече с Путиным (цитата по телеканалу «Россия 24»). Как отметил Сальдо, переправа работала в 2007 году, когда он был градским главой Херсона.

    По его словам, в Херсонской области уже собрано полтора миллиона тонн зерновых, которые «надо куда-то транспортировать». Напрямую до Зонгулдака 395 миль, уточнил Сальдо.

    «Хорошо, спасибо», — ответил президент Путин.

    Также в ходе встречи Сальдо доложил Путину, что в результате июньского разрушения Каховской ГЭС погибли 57 человек — это официальные итоговые данные. Президент поручил помогать семьям, пострадавшим при прорыве Каховской ГЭС, восстанавливать жилье — причем не только финансово. Также речь шла о помощи стройматериалами и транспортом.

    Напомним, прорыв плотины на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, в результате чего нерегулируемый поток воды из Днепра хлынул в населенные пункты, расположенные ниже по течению. По последним данным, было эвакуировано более 7 тысяч человек.

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    Владимир СальдоХерсонская областьЗерноПаромная переправаПодрыв Каховской ГЭС
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