Кольцо черного дыма появилось в небе Петербурга. Рассказываем, что это

Странное облако дыма черного цвета в форме кольца заметили жители Петербурга. Предположительно, облако не имеет отношения к природным явлениям, но и опасности не представляет.

Весной этого года дымовое кольцо было замечено в Москве. Тогда ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус объяснил, что это происходит подобно тому, как курильщик набирает в легкие дым, а потом изо рта выпускает кольца.



Образование такого кольца, отмечает Леус, требует быстрого и резкого выпуска теплого воздуха через круглое отверстие. По его словам, такое явление может быть связано с техническими работами, связанными с горючими жидкостями или газом. Появление такого кольца может быть результатом внезапного возгорания, взрыва в контейнере, банке или бочке. Правила обращения с горючими материалами могли быть нарушены, и это привело к возникновению данного явления, рассказал эксперт.

