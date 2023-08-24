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    Кольцо черного дыма появилось в небе Петербурга. Рассказываем, что это

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    Странное облако дыма черного цвета в форме кольца заметили жители Петербурга. Предположительно, облако не имеет отношения к природным явлениям, но и опасности не представляет.

    Кольцо было замечено вечером 24 августа в районе Пулковского шоссе.

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    Весной этого года дымовое кольцо было замечено в Москве. Тогда ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус объяснил, что это происходит подобно тому, как курильщик набирает в легкие дым, а потом изо рта выпускает кольца.

    Образование такого кольца, отмечает Леус, требует быстрого и резкого выпуска теплого воздуха через круглое отверстие. По его словам, такое явление может быть связано с техническими работами, связанными с горючими жидкостями или газом. Появление такого кольца может быть результатом внезапного возгорания, взрыва в контейнере, банке или бочке. Правила обращения с горючими материалами могли быть нарушены, и это привело к возникновению данного явления, рассказал эксперт.

    читатель «Фонтанки»

    При этом в природе подобные явления бывают над вулканами, например, над вулканом Этна в Италии. Только там эти кольца белого и серого цвета, но никак не черного.

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    КольцоЧерное облакоОблако
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    СМЕХ0
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