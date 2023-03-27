«Подобные явления бывают над вулканами». Специалист объяснил происхождение кольца черного дыма над Москвой

Плотное кольцо черного дыма в Москве, которое сегодня взбудоражило жителей ЖК «Строгино», не имеет отношения к природным явлениям и не представляет опасности. Об этом «Фонтанке» 27 марта рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

«Ничего страшного, а тем более опасного это явление не представляет. Да, оно бывает нечасто. В данном случае это не природное явление. <…> Многие видели, как курильщик набирает в легкие дым, а потом изо рта выпускает кольца. Вот это тоже самое», — объяснил он.

По словам Леуса, для образования такого кольца необходим быстрый и резкий выход теплого воздуха из емкости с круглым отверстием. «Здесь могли быть какие-нибудь технические работы, связанные с горючими жидкостями, газом. В канистре, банке, бочке могло что-то резко вспыхнуть, взорваться — образовалось такое кольцо. <…> Не очень правильное обращение с горючими веществами привело к образованию этого явления», — рассказал специалист.

Также Леус привел пример образования подобных колец с дымом и в природных условиях.



«В природе подобные явления бывают над некоторыми вулканами. Славится этим итальянский вулкан Этна. Там эти кольца беловатого и сероватого цвета, а не черного», — объяснил специалист.



Синоптик уточнил, у него есть коллекция подобных видео, в том числе и из Москвы.



О появлении днем в понедельник, 27 марта, плотного черного кольца дыма в небе над Москвой ранее написала «Фонтанка».