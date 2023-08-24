Турфирма, бросившая в Турции 90 российских детей, оштрафована на пять миллионов рублей

Организация, незаконно отправившая детей в Турцию, оштрафована на 5 миллионов рублей, сообщает 24 августа Генеральная прокуратура РФ.



Речь о ситуации, когда около 90 детей из разных регионов России среди ночи были выселены из отеля в турецком Кемере. Некоторым пришлось спать на скамейках. Причина — отсутствие оплаты за проживание, которую должно было внести ООО «Колибри-ТУР МСК».



В сообщении прокуратуры «Колибри-ТУР МСК» называют «организацией», а не «турфирмой» — поскольку юридически это ООО турфирмой и не является.

