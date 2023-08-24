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    Турфирма, бросившая в Турции 90 российских детей, оштрафована на пять миллионов рублей

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    Организация, незаконно отправившая детей в Турцию, оштрафована на 5 миллионов рублей, сообщает 24 августа Генеральная прокуратура РФ.

    Речь о ситуации, когда около 90 детей из разных регионов России среди ночи были выселены из отеля в турецком Кемере. Некоторым пришлось спать на скамейках. Причина — отсутствие оплаты за проживание, которую должно было внести ООО «Колибри-ТУР МСК».

    В сообщении прокуратуры «Колибри-ТУР МСК» называют «организацией», а не «турфирмой» — поскольку юридически это ООО турфирмой и не является.

    «Установлено, что ООО «Колибри-ТУР МСК» не является туроператором, законными основаниями по реализации комплексных туров не обладает, разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха не имеет», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

    Напомним, «серый» статус не помешал «Колибри-ТУР МСК» собрать деньги с родителей юных туристов. По данным СМИ, стоимость смены на 15 дней в Турции по тарифу «раннее бронирование» составляла 75 500 руб.

    Как минимум шестеро детей, пострадавших от нечистоплотности «Колибри-ТУР МСК», — из Петербурга. Их родителям пришлось покупать им билеты на ближайший рейс в Россию за свой счет.

    В итоге мировой судья назначил ООО «Колибри-ТУР МСК» штраф в размере 5 млн рублей.

    В суд также направлен иск о блокировке страниц интернет-сайта с рекламой аналогичных путевок на следующий год. Вопрос на контроле в Генеральной прокуратуре РФ.

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    90 детейТурцияТурфирма оштрафована
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