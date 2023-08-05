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    Среди детей, которых выселили из лагеря в Турции посреди ночи, шестеро — петербуржцы

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    Шестеро детей из Петербурга вернулись домой из турецкого лагеря — всего около 90 ребят выселили из отеля в Анталье из-за недобросовестности туроператора, сообщает «Интерфакс» 5 августа.

    Родители юных петербуржцев купили им билеты на ближайший рейс за свой счет. По данным уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, 44 человека вернулись субботним рейсом в Москву, еще 18 предстоит перелет в столицу, а часть детей останется на море под крылом других туроператоров.

    Напомним, что около 90 детей выселили из турецкого отеля Batont Garden Resort в ночь с 1 на 2 августа. Тогда сотрудники отеля заявили, что российский туроператор «Колибри Тур» не оплатил их проживание. Проверкой деятельности компании займется Следственный комитет, свою помощь также предложили Роскомнадзор и омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

    Из информации на сайте туроператора следует, что стоимость смены на 15 дней в Турции по тарифу «раннее бронирование» составляла 75 500 руб.

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