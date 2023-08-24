В проект петербургского бюджета-2024 просят добавить более 40 млрд. Пока в нем «сокращают» трамвайные пути и парковки

Дополнительная финансовая потребность для программы «Развитие транспортной системы» в Петербурге составляет на 2024 год 43 млрд рублей. Именно столько просят добавить комитеты к базовым цифрам в проекте.



По данным «Фонтанки», большая часть потребности подана от комитета по транспорту (26,4 млрд), остальное примерно в равных долях — от комблага и КРТИ.



В «нулевой», то есть стартовой версии бюджета-2024, на развитие транспортной системы заложено 176 млрд рублей, это на 10 млрд меньше, чем в 2023-м. В частности, снижаются расходы на ремонт трамвайных путей (2 млрд рублей против 3,9 млрд), на капремонт дорог (2 млрд вместо 4 млрд) и на реализацию проекта «Единое городское парковочное пространство».

