В проект петербургского бюджета-2024 просят добавить более 40 млрд. Пока в нем «сокращают» трамвайные пути и парковки

Дополнительная финансовая потребность для программы «Развитие транспортной системы» в Петербурге составляет на 2024 год 43 млрд рублей. Именно столько просят добавить комитеты к базовым цифрам в проекте.
По данным «Фонтанки», большая часть потребности подана от комитета по транспорту (26,4 млрд), остальное примерно в равных долях — от комблага и КРТИ.
В «нулевой», то есть стартовой версии бюджета-2024, на развитие транспортной системы заложено 176 млрд рублей, это на 10 млрд меньше, чем в 2023-м. В частности, снижаются расходы на ремонт трамвайных путей (2 млрд рублей против 3,9 млрд), на капремонт дорог (2 млрд вместо 4 млрд) и на реализацию проекта «Единое городское парковочное пространство».
Не заложено средств на закупку трамваев прямиком из бюджета (почти 7 млрд рублей в 2023 году), зато чуть растет субсидия «Горэлектротрансу» на увеличение уставного капитала (примерно с 13 до 15 млрд). Такая же субсидия метрополитену тоже подрастает на миллиард (с 5 до 6 млрд). Выплаты городским перевозчикам (включая коммерческие автобусные компании) за то, что они возят пассажиров по льготным тарифам, судя по проекту, меняются незначительно.
Напомним, базовая версия проекта бюджета не является окончательной. Именно к ней подают предложения в виде доппотребности исполнительные органы власти, они будут рассмотрены в ходе так называемых нулевых чтений бюджета.
Сейчас при базовом объеме расходов на все 18 госпрограмм в 837 млрд доппотребность заявлена более чем на 230 млрд. В это не входит адресная инвестиционная программа, по которой в Петербурге строятся новые объекты.