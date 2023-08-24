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    Ремонт дороги на Седова перекроет сразу несколько улиц

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    С 26 августа изменится схема движения транспорта в Выборгском, Калининском, Кировском и Невском районах Петербурга. Водителей потеснят для ремонта дорожного покрытия и инженерных сетей.

    В связи с ремонтом дороги на проспекте Культуры с 26 августа по 27 сентября закроют движение по Актерскому проезду у проспекта Культуры, сообщает 24 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объезд предусмотрен по проспекту Культуры, его «карману», проспекту Луначарского и улице Руднева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Добавит ограничений и продолжающийся ремонт дороги на улице Руставели. На один день, 26 августа, из-за работ ограничат проезд по участку от проспекта Науки до проспекта Луначарского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 26 по 27 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова от Огородного переулка до улицы Трефолева. Там будут ремонтировать инженерные коммуникации.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А для ремонта дорожного покрытия на улице Седова 26 августа перекроют движение по Большому Смоленскому проспекту, улице Ольги Берггольц, улице Ткачей, улице Крупской у Седова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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