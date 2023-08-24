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    Турция продолжает бороться с инфляцией. ЦБ страны резко повысил ключевую ставку до 25%.

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    Центральный банк Турции поднял ключевую ставку на 750 базисных пунктов, с 17,5% до 25%, чтобы побороть рост инфляции. Об этом 24 августа сообщается на сайте регулятора.

    «Совет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться снижения инфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики», — говорится в заявлении.

    Инфляция в стране продолжает расти. Турецкий ЦБ пытается вернуть ее к целевому показателю в 5%, ужесточая денежно-кредитную политику. Текущее повышение ключевой ставки стало третьим с июня, когда ставка была на уровне 8,5%.

    В июне президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой Центробанка Хафизе Гайе Эркан. Она стала первой женщиной на этом посту.

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    Комментарии 5

    Гость24 Авг 2023 в 15:02
    догоним и перегоним.
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