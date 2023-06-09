Эрдоган назначил нового главу Центробанка. Она молодая и красивая, но проблем у нее будет много

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой Центробанка Хафизе Гайе Эркан, которая стала первой женщиной на этом посту, 9 июня сообщает ТАСС.
Перед тем как возглавить ЦБ, Хафизе Гайе Эркан (41 год) защитила докторскую диссертацию финансового инжиниринга, получила курсы в гарвардском и стэнфордском университетах, а также поработала в Goldman Sachs и являлась членом правления First Republic Bank.
Видео: Bloomberg Television/YouTube
Предыдущий глава ЦБ Шахап Кавджиоглу был назначен главой Совета по банковскому регулированию и надзору Турции.
Перед новым главой ЦБ будет стоять тяжелая задача: при курсе, выбранном Эрдоганом, сохранить устойчивость национальной валюты и сдержать инфляцию.
Нынешний курс составляет около 23,5 лир за доллар, при том, что еще пару лет назад за доллар просили всего 5–6 лир. Скачок произошел на фоне огромной инфляции, которая достигала 60 % в год.
Вопреки традиционным догмам финансовой науки, Эрдоган вместо ожидаемого в таких условиях повышения ставки национального Центробанка, настаивал, наоборот, на ее снижении для стимулирования роста экономики. Это вызвало серьезные потрясения. В декабре 2021 года лира обесценилась почти на 142 % и продолжала падать несколько лет. Последнее резкое падение турецкой лиры пришлось на период недавних президентских выборов. Всего за пару недель она подешевела на 17 %.
Тем не менее, местное статистическое ведомство отмечает неожиданное для мировых экономистов снижение инфляции в Турции с уровня 60 % в начале года до 40 % к началу лета.