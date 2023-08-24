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    Петербургская коррида. В парке на юге города мужчину подняли на рога

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    4 комментария

    Мужчина встретился с быком во время прогулки по парку в Красном Селе. Обоим свидание не понравилось.

    О ЧП в Нижнем парке полицию известили из городской больницы № 15 около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 24 августа. По предварительной информации, медики сообщили, что к ним за полчаса до полуночи 23 августа привезли 35-летнего жителя Красного Села. У пациента зафиксировали травмы живота, спины и нижних конечностей. Его поместили на отделение хирургии.

    Сам пострадавший сообщил, что на него в парке напал бык.

    Проводится проверка.

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    Комментарии 4

    Гость24 Авг 2023 в 11:21
    Зачем в парке бык???
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