Петербургская коррида. В парке на юге города мужчину подняли на рога

Мужчина встретился с быком во время прогулки по парку в Красном Селе. Обоим свидание не понравилось.
О ЧП в Нижнем парке полицию известили из городской больницы
Сам пострадавший сообщил, что на него в парке напал бык.
Проводится проверка.
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Мужчина встретился с быком во время прогулки по парку в Красном Селе. Обоим свидание не понравилось.
О ЧП в Нижнем парке полицию известили из городской больницы
Сам пострадавший сообщил, что на него в парке напал бык.
Проводится проверка.
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