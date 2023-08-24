Петербургская коррида. В парке на юге города мужчину подняли на рога

Мужчина встретился с быком во время прогулки по парку в Красном Селе. Обоим свидание не понравилось.



О ЧП в Нижнем парке полицию известили из городской больницы № 15 около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 24 августа. По предварительной информации, медики сообщили, что к ним за полчаса до полуночи 23 августа привезли 35-летнего жителя Красного Села. У пациента зафиксировали травмы живота, спины и нижних конечностей. Его поместили на отделение хирургии.



Сам пострадавший сообщил, что на него в парке напал бык.



Проводится проверка.

