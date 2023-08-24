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    «Ассистент Райана Гослинга» развел россиянку на 300 тысяч рублей

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    Поклонницу голливудского актера Райана Гослинга из Новочебоксарска Республики Чувашия обманули на 300 тысяч рублей, сообщает 23 августа пресс-служба МВД региона.

    Девушке, состоявшей в фан-клубе звезды фильмов «Барби», «Ла-ла-Ленд» и «Славные парни», в соцсетях написал неизвестный, который представился ассистентом Райана Гослинга. Мошенник заверил фанатку, что Гослинг решил пообщаться с ней лично, только расходы на поездку в Россию должна была оплатить сама фанатка.

    В итоге россиянка перевела «ассистенту Райана Гослинга» порядка 300 тысяч рублей. Большую часть суммы девушка взяла в кредит, но потом поняла, что попалась на мошенников.

    Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

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    Райан ГослингМошенникАферистыФанатка
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