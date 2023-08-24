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    Ремонт ограничит проезд по проспекту Культуры до середины сентября

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    Дорожные работы, ремонт моста и прокладка коммуникаций с 25 августа внесут изменения в схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Кронштадтском и Невском. В том числе водителей потеснят на проспекте Культуры и улице Руставели, сообщает 23 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Ремонт дорожного покрытия до 12 сентября ограничит движение транспорта на участке проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД, включая перекресток с проспектом Луначарского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На улице Руставели тоже продолжают ремонтировать дорогу. На один день, 25 августа, там ограничат движение по участку улицы Руставели от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Кронштадте до 31 августа ограничат движение на перекрестке Цитадельского шоссе и Цитадельской дороги. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Самое долгое изменение ждет Невский район. До 15 октября в связи с ремонтом моста ограничат проезд по Рыбацкому проспекту у Рыбацкого моста.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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