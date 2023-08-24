Ремонт ограничит проезд по проспекту Культуры до середины сентября

Дорожные работы, ремонт моста и прокладка коммуникаций с 25 августа внесут изменения в схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Кронштадтском и Невском. В том числе водителей потеснят на проспекте Культуры и улице Руставели, сообщает 23 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Ремонт дорожного покрытия до 12 сентября ограничит движение транспорта на участке проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД, включая перекресток с проспектом Луначарского.