Ремонт ограничит проезд по проспекту Культуры до середины сентября

Дорожные работы, ремонт моста и прокладка коммуникаций с 25 августа внесут изменения в схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Кронштадтском и Невском. В том числе водителей потеснят на проспекте Культуры и улице Руставели, сообщает 23 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Ремонт дорожного покрытия до 12 сентября ограничит движение транспорта на участке проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД, включая перекресток с проспектом Луначарского.
На улице Руставели тоже продолжают ремонтировать дорогу. На один день, 25 августа, там ограничат движение по участку улицы Руставели от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.
В Кронштадте до 31 августа ограничат движение на перекрестке Цитадельского шоссе и Цитадельской дороги. Там будут прокладывать инженерные сети.
Самое долгое изменение ждет Невский район. До 15 октября в связи с ремонтом моста ограничат проезд по Рыбацкому проспекту у Рыбацкого моста.