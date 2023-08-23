Крушение самолета с Пригожиным и «Вагнером». Что известно к этому часу

Практически сразу же в Сети поползли слухи о том, что разбившийся джет использовался бизнесменом Евгением Пригожиным. В дальнейшем они подтвердились. В списках пассажиров значились сам глава ЧВК «Вагнер», а также Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер», которого считают основателем частной военной компании. Подробнее о нем можно почитать тут. По данным «Фонтанки», на борту также мог находиться оператор Евгения Пригожина, он тоже значился в списках. Всего на борту находились 10 человек вместе с членами экипажа. О гибели Пригожина сообщили сразу несколько источников, однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет, как и связи с бизнесменом. Из-под обломков самолета пока извлечены восемь тел. Они сильно обезображены, и для установления личности понадобится ДНК-экспертиза .

