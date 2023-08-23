Крушение самолета с Пригожиным и «Вагнером». Что известно к этому часу

Вечером 23 июля телеграм-каналы взорвала новость о крушении частного бизнесджета Embraer Legacy, летевшего из Москвы в Петербург. Авиакатастрофа произошла близ села Куженкино в Тверской области. Падение борта удалось снять очевидцам, которые приняли самолет за беспилотник.
Практически сразу же в Сети поползли слухи о том, что разбившийся джет использовался бизнесменом Евгением Пригожиным. В дальнейшем они подтвердились. В списках пассажиров значились сам глава ЧВК «Вагнер», а также Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер», которого считают основателем частной военной компании. Подробнее о нем можно почитать тут. По данным «Фонтанки», на борту также мог находиться оператор Евгения Пригожина, он тоже значился в списках. Всего на борту находились
СКР тем временем возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехала следственная группа.
В Сети уже появились первые реакции на возможную гибель Евгения Пригожина. Известные журналисты и общественные деятели озвучивают свои версии случившегося. В петербургских местах, связанных с Пригожиным, пока всё спокойно. Так, ни у отеля «Трезини», ни у кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский, не наблюдается скопления людей, никто пока не несет цветы. Отреагировал на произошедшее и российский фондовый рынок, на котором наблюдается падение.