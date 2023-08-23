    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    760мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd94.44eur102.25

    Крушение самолета Пригожина

    Крушение самолета с Пригожиным и «Вагнером». Что известно к этому часу

    14147
    45 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Вечером 23 июля телеграм-каналы взорвала новость о крушении частного бизнесджета Embraer Legacy, летевшего из Москвы в Петербург. Авиакатастрофа произошла близ села Куженкино в Тверской области. Падение борта удалось снять очевидцам, которые приняли самолет за беспилотник.

    Практически сразу же в Сети поползли слухи о том, что разбившийся джет использовался бизнесменом Евгением Пригожиным. В дальнейшем они подтвердились. В списках пассажиров значились сам глава ЧВК «Вагнер», а также Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер», которого считают основателем частной военной компании. Подробнее о нем можно почитать тут. По данным «Фонтанки», на борту также мог находиться оператор Евгения Пригожина, он тоже значился в списках. Всего на борту находились 10 человек вместе с членами экипажа. О гибели Пригожина сообщили сразу несколько источников, однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет, как и связи с бизнесменом. Из-под обломков самолета пока извлечены восемь тел. Они сильно обезображены, и для установления личности понадобится ДНК-экспертиза.

    СКР тем временем возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехала следственная группа.

    В Сети уже появились первые реакции на возможную гибель Евгения Пригожина. Известные журналисты и общественные деятели озвучивают свои версии случившегося. В петербургских местах, связанных с Пригожиным, пока всё спокойно. Так, ни у отеля «Трезини», ни у кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский, не наблюдается скопления людей, никто пока не несет цветы. Отреагировал на произошедшее и российский фондовый рынок, на котором наблюдается падение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ23

    Комментарии 45

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    45
    close