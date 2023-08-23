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    Крушение самолета Пригожина

    Российский рынок падает на новостях о крушении самолета с Пригожиным в списке пассажиров

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    Российский фондовый рынок отреагировал падением на новости о крушении в Тверской области самолета, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин.

    По данным портала Tradingview на 22:08, после закрытия основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал с 3146,2 до 3107,6 пункта. Также акции «ФСК Россети» падают на 3% (за день), АФК «Система» — на 2,7%, группы «Сегежа» — на 2,6%, «Русгидро» — на 2,44%, ВТБ — на 2,38%, «Сбера» — на 1,7%.

    Бизнесджет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 упал в Тверской области. На борту были 10 человек. Все они погибли. Росавиация сообщила, что в списке пассажиров самолета был Евгений Пригожин. По данным источников «Фонтанки», предприниматель был на борту в момент крушения.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Воздушное судно принадлежало московской компании «МНТ-Аэро», которая предоставляет самолеты в лизинг и аренду.

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