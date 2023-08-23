Российский рынок падает на новостях о крушении самолета с Пригожиным в списке пассажиров

Российский фондовый рынок отреагировал падением на новости о крушении в Тверской области самолета, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин.



По данным портала Tradingview на 22:08, после закрытия основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал с 3146,2 до 3107,6 пункта. Также акции «ФСК Россети» падают на 3% (за день), АФК «Система» — на 2,7%, группы «Сегежа» — на 2,6%, «Русгидро» — на 2,44%, ВТБ — на 2,38%, «Сбера» — на 1,7%.