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    Крушение самолета Пригожина

    «Фонтанка» дошла до «Трезини». Что происходит у отеля Пригожина

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    Корреспондент «Фонтанки» побывал у отеля «Дворец Трезини» в Петербурге, который считается штабом бизнесмена Евгения Пригожина. Сейчас там спокойно.

    Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»
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    Отель расположен на Университетской набережной. В нескольких окнах горит свет, но понять, что там происходит, невозможно. Адрес — знаковый. Именно там правоохранители искали доказательства по ныне отменному делу о военном мятеже 24 июня.

    Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»
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    «Люди вокруг ходят, смеются. Суматохи никакой нет. Все как обычно на Ваське», – говорит наш корреспондент.

    Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

    У входа в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский, можно заметить старые цветы. Обстановка там тоже спокойная. До недавнего времени на этом месте работал «Стритфуд-бар», а до этого — ресторан «Русский Китч». Оба проекта принадлежали Евгению Пригожину.

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    Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Взрыв и падение попали на видео, которое сняли местные жители. На месте крушения были обнаружены тела восьми человек. Трупы сильно обгорели, и для установления личности будет использована ДНК-экспертиза. На данный момент, по данным «Фонтанки», люди из окружения Пригожина не могут до него дозвониться. По предварительным данным, на борту находились 10 человек. Еще один борт, который связывают с бизнесменом, по данным онлайн-сервиса Flightradat, сел в аэропорту Остафьево. Официальной информации о судьбе Пригожина пока нет. Известно, что самолет принадлежал компании «МНТ- Аэро», специализирующегося на бизнес перевозках.

    Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

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