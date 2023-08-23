«Фонтанка» дошла до «Трезини». Что происходит у отеля Пригожина

Корреспондент «Фонтанки» побывал у отеля «Дворец Трезини» в Петербурге, который считается штабом бизнесмена Евгения Пригожина. Сейчас там спокойно.

Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отель расположен на Университетской набережной. В нескольких окнах горит свет, но понять, что там происходит, невозможно. Адрес — знаковый. Именно там правоохранители искали доказательства по ныне отменному делу о военном мятеже 24 июня.

Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Люди вокруг ходят, смеются. Суматохи никакой нет. Все как обычно на Ваське», – говорит наш корреспондент.



Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

У входа в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский, можно заметить старые цветы. Обстановка там тоже спокойная. До недавнего времени на этом месте работал «Стритфуд-бар», а до этого — ресторан «Русский Китч». Оба проекта принадлежали Евгению Пригожину.

Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Взрыв и падение попали на видео, которое сняли местные жители. На месте крушения были обнаружены тела восьми человек. Трупы сильно обгорели, и для установления личности будет использована ДНК-экспертиза. На данный момент, по данным «Фонтанки», люди из окружения Пригожина не могут до него дозвониться. По предварительным данным, на борту находились 10 человек. Еще один борт, который связывают с бизнесменом, по данным онлайн-сервиса Flightradat, сел в аэропорту Остафьево. Официальной информации о судьбе Пригожина пока нет. Известно, что самолет принадлежал компании «МНТ- Аэро», специализирующегося на бизнес перевозках.

