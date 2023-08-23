Инфляция в России доползла до 4,9%

Годовая инфляция в России за период с 15 по 21 августа составила 4,88% после 4,66% неделей ранее. Об этом 23 августа говорится в обзоре текущей ценовой ситуации Минэкономразвития.



«Недельная» инфляция замедлилась до 0,09%. Продукты подешевели на 0,02%. В ведомстве это связывают с ускорением снижения цен на фрукты и овощи. Они за неделю стали дешевле на 3,07%.

Непродовольственные товары, напротив, подорожали — на 0,3%. Это произошло из-за растущих цен на легковые автомобили и стройматериалы. Цены на услуги снизились на 0,1% на фоне дешевеющих авиабилетов на перелеты внутри страны.