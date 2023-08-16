Годовая инфляция в России к середине августа доросла до 4,7%

Годовая инфляция на неделе с 8 по 14 августа составила 4,66% после 4,3% неделей ранее. Об этом 16 августа сообщает Минэкономразвития.



За указанный период цены на потребительском рынке практически не изменились — выросли на 0,1%. При этом на аналогичной неделе в августе 2022 года цены снижались — на 0,52%.

Фрукты и овощи на неделе в целом подешевели на 2,4%. В том числе репчатый лук — на 7,6%, картофель — на 7%, морковь — на 6,1%, капуста — на 5,2%. Подорожали только яблоки — на 1,2%. Как следует из данных Росстата, из остальных продуктов на 1,5% выросли цены на свинину и куриное мясо.