Годовая инфляция в России к середине августа доросла до 4,7%

Годовая инфляция на неделе с 8 по 14 августа составила 4,66% после 4,3% неделей ранее. Об этом 16 августа сообщает Минэкономразвития.
За указанный период цены на потребительском рынке практически не изменились — выросли на 0,1%. При этом на аналогичной неделе в августе 2022 года цены снижались — на 0,52%.
Фрукты и овощи на неделе в целом подешевели на 2,4%. В том числе репчатый лук — на 7,6%, картофель — на 7%, морковь — на 6,1%, капуста — на 5,2%. Подорожали только яблоки — на 1,2%. Как следует из данных Росстата, из остальных продуктов на 1,5% выросли цены на свинину и куриное мясо.
Непродовольственные товары подорожали на 0,21%. В Минэке это связывают с тем, что стали быстрее дорожать иномарки, электроника и бытовые приборы. Так, например, цены на напольный электропылесос из еженедельного мониторингового списка Росстата выросли на 1,1%.
В секторе услуг, по оценке министерства, цены растут умеренными темпами — на 0,07% за неделю. Один из самых волатильных компонентов — полет в эконом-классе самолета — стал дороже за это время на 0,91%.