АТОР: Цены на отдых в Турции перед 1 сентября упали на 40–60%

Ассоциация туроператоров фиксирует скидки до 60% на «горящие» туры в Турцию. Столь большое снижение цен эксперты объясняют приближающимся началом учебного года.



По данным систем бронирования туроператоров, средняя стоимость туров в Турцию с вылетом в ближайшие дни снизилась на 40–60% от изначальной цены, сообщает 23 августа АТОР. К примеру, недельный тур «все включено» в трехзвездочном отеле при покупке сейчас обойдется в 60 тысяч рублей на двоих.

Снижение цен связано с традиционным спадом спроса перед началом учебного года, объясняют туроператоры. Это касается всех направлений, которые летом выбирают туристы с детьми, — «горящие» предложения с существенными скидками наблюдаются сейчас и в Таиланд. Однако Турция является самым массовым направлением, поэтому и скидки здесь самые существенные.