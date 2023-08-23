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    АТОР: Цены на отдых в Турции перед 1 сентября упали на 40–60%

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    Ассоциация туроператоров фиксирует скидки до 60% на «горящие» туры в Турцию. Столь большое снижение цен эксперты объясняют приближающимся началом учебного года.

    По данным систем бронирования туроператоров, средняя стоимость туров в Турцию с вылетом в ближайшие дни снизилась на 40–60% от изначальной цены, сообщает 23 августа АТОР. К примеру, недельный тур «все включено» в трехзвездочном отеле при покупке сейчас обойдется в 60 тысяч рублей на двоих.

    Снижение цен связано с традиционным спадом спроса перед началом учебного года, объясняют туроператоры. Это касается всех направлений, которые летом выбирают туристы с детьми, — «горящие» предложения с существенными скидками наблюдаются сейчас и в Таиланд. Однако Турция является самым массовым направлением, поэтому и скидки здесь самые существенные.

    Долго столь щедрые предложения не продлятся, добавляют в АТОР. С сентября спрос вернется к нормальному уровню, а вместе с ним вырастут и цены. Уже сейчас стоимость недельных туров в Турцию с вылетом в начале сентября начинается на уровне от 92,5 до 100 тысяч рублей на двоих. «С середины месяца минимальные цены на «трешки» в большинстве случаев поднимаются до 108–115 тыс. рублей за недельный турпакет на двоих», — отмечают в Ассоциации.

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    АТОРТуризмТурция
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