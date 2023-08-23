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    МИД: Россия не оставит без ответа атаки Украины на гражданские объекты в Москве

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    Россия не будет игнорировать роль спецслужб западных стран, предоставляющих Украине информацию для построения маршрутов для атак беспилотниками. Об этом в среду, 23 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Не намерены игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, предоставляющих украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты таких беспилотников», — говорится в публикации на сайте МИД России.

    Также Захарова добавила, что Вооруженные силы России не оставят произошедшие атаки на гражданские объекты в Москве без ответа.

    Ночью 23 августа Москву атаковали несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два были уничтожены в воздухе, а один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы — потерял управление и врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Подробнее — в материале «Фонтанки».

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    Мария ЗахароваУкраинские беспилотники
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    Комментарии 34

    Гость23 Авг 2023 в 18:03
    так страшно! (нет)
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