МИД: Россия не оставит без ответа атаки Украины на гражданские объекты в Москве

Россия не будет игнорировать роль спецслужб западных стран, предоставляющих Украине информацию для построения маршрутов для атак беспилотниками. Об этом в среду, 23 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не намерены игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, предоставляющих украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты таких беспилотников», — говорится в публикации на сайте МИД России.



Также Захарова добавила, что Вооруженные силы России не оставят произошедшие атаки на гражданские объекты в Москве без ответа.

